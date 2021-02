Tripulantes de cabina e pilotos do grupo TAP levam a votos, hoje e amanhã, num clima de total divisão e incerteza, os respetivos acordo de emergência assinados entre Governo, TAP e sindicatos que os representam.

O momento chega depois dos maus resultados percecionados durante as sessões de esclarecimento realizadas com os seus associados, que levou as estruturas sindicais a optaram pelo adiamento das votações para data posterior às audições no Parlamento a Miguel Frasquilho, presidente da comissão administrativa da TAP, e Ramiro Sequeira, presidente executivo da companhia – o objetivo, esse, era claro: fazer sentir aos trabalhadores que Governo e TAP não vão ceder. O regresso à mesa das negociações está totalmente colocado de parte. Ou seja, é este acordo ou não é nenhum.

Contactados pelo i, Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que representa os tripulantes da TAP e da Portugália, e Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), que representa os pilotos da TAP, remetem declarações apenas para depois das votações.

No entanto, fonte próxima do processo disse ao nosso jornal que os trabalhadores continuam, nas últimas horas, a ser sensibilizados pelas estruturas sindicais – mesmo após os encontros decorridos nas últimas semanas – para a importância de uma aprovação, sob pena de o Governo e empresa avançarem para as medidas (mais) duras que, aliás, constam no plano de reestruturação da companhia aérea entregue, em dezembro, à Comissão Europeia, e que preveem o despedimento de 750 tripulantes e 500 pilotos.

