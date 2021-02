A melhor defesa é o ataque

Os adeptos do Benfica estão descontentes com o momento que o clube atravessa e decidiram manifestar-se ontem com um buzinão. Têm sido demasiados empates e exibições demasiado murchas para quem está habituado a ganhar.

O regresso de Jorge Jesus à Luz no início da época, depois da passagem triunfal pelo Brasil, tinha gerado expetativas altíssimas. E a contratação, a pedido do técnico, de vários jogadores com pinta de craques fez elevar a fasquia. Esperava-se um futebol de luxo, nota artística e goleadas em barda. É preciso dizer que a política de contratações do clube da Luz foi ao arrepio de tudo o que o presidente vinha defendendo, que era a aposta na formação de jovens talentos nacionais. Uma aposta, aliás, que deu muitos frutos nos últimos anos: da academia do Seixal saíram futebolistas de nível mundial como João Félix e Rúben Dias, que renderam muitos milhões aos cofres do Benfica. Jorge Jesus, porém, optou por uma estratégia diferente. E Vieira abriu os cordões à bolsa para lhe fazer a vontade. Só que as coisas não correram como esperado. Os resultados têm sido dececionantes, para não dizer uma tragédia.

