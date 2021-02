Os voos humanitários da TAP, agendados para sexta-feira e sábado, com o objetivo de realizar o transporte de brasileiros e portugueses com as vidas suspensas entre os dois países, têm gerado muita controvérsia.

Tal ocorre porque quem não comprou bilhete na companhia aérea portuguesa é obrigado a pagar 837,90 euros para poder embarcar. Das 520 pessoas com urgência em regressar aos dois países, apenas 200 têm bilhetes da TAP.

Em grupos de WhatsApp e do Telegram, os brasileiros residentes em Portugal que pretendem viajar até ao outro lado do Atlântico partilham agruras e desabafos. Destes, 57 adquiriram passagens da Azul, 30 da TAP e 35 da LATAM.

Luana Aires de Souza, de 28 anos, é bióloga de formação, mas decidiu licenciar-se igualmente em Dança. Tendo curiosidade em experienciar o cenário cultural português, decidiu realizar um intercâmbio de seis meses.

“Considerando as dificuldades do primeiro confinamento e o aproveitamento quase zero dos estudos, que ficaram online, renovei o intercâmbio por mais seis meses sem bolsa. Consegui me manter aqui com trabalho, mas fiquei desempregada”, revela a jovem que padece de endometriose profunda, uma doença crónica que necessita de tratamento.

“Meu estoque de remédios acaba em março. Também tenho uma cirurgia para fazer no Brasil e o ano letivo para encerrar na faculdade”, continua a brasileira natural de João Pessoa, capital do estado de Paraíba.

