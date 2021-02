Os lucros da EDP subiram 56% para 801 milhões de euros, em 2020. A elétrica diz que este resultado deve-se ao “crescimento da atividade de produção de energia renovável, que registou um aumento de 7% face a 2019, para os 47,3 TWh de produção eólica, hídrica e solar”.

O EBITDA do grupo (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu, no mesmo período, 3.950 milhões de euros, um aumento de 6% em relação a 2019.

De acordo com a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade, a procura e preços de eletricidade no mercado de curto prazo, assim como a produção térmica, “apresentaram quedas significativas face a 2019”. Mas adianta que, em Portugal, a energia distribuída apresentou uma redução de 3%, penalizada, sobretudo, pela queda de consumo no segmento empresarial, em linha com a tendência observada em Espanha e no Brasil.

“A crise pandémica de covid-19 teve impacto negativo de 100 milhões no EBITDA recorrente de 2020, excluindo impacto cambial, sobretudo pela referida queda da procura de eletricidade e aumento de provisões por dívidas de clientes. A atividade convencional da EDP em Portugal, (incluindo a produção convencional, redes de distribuição e comercialização de energia), após dois anos consecutivos de prejuízos em 2018 (-18 milhões) e em 2019 (-€98 milhões), atingiu em 2020 um lucro de 92 milhões, que representou 11% do resultado líquido do grupo.