Uma investigação da PSP permitiu que um passageiro recuperasse uma mala com 11 mil euros e material informático no interior, da qual se tinha esquecido à entrada do aeroporto de Lisboa.

O passageiro terá pousado a mala no parque exterior das partidas e entrou no aeroporto, esquecendo-se do objeto, segundo o Correio da Manhã.

Quando se lembrou, voltou atrás, mas já tinha sido levada. Entretanto, as diligências levadas a cabo pelos Agentes da Divisão Aeroportuária levaram à conclusão de que um condutor que passava tinha levado a mala.



O homem foi localizado e a mala devolvida, o material informático foi recuperado, mas faltavam mil euros da quantia total de 11 mil, escreveu a mesma publicação.