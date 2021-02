O BBVA poderá estar a preparar-se para eliminar 3 mil postos de trabalho em Espanha, avança o Expansión, citando fontes próximas do processo. Este valor representa 10% da força de trabalho do banco.

O banco ainda não começou a negociar a saída de trabalhadores. A instituição financeira tem cerca de 29.300 funcionários em Espanha.

De acordo com o mesmo jornal, os responsáveis do banco ainda não terão iniciado conversações com os sindicatos, mas esperam fazê-lo nas próximas semanas.

Esta notícia surge depois da entidade ter fechado na semana passada 116 balcões, quase 5% da sua rede em Espanha, com o objetivo de ajustar custos e adaptar-se ao digital.

A redução de encargos tem sido realizada por outros bancos espanhóis. O Santander, por exemplo, anunciou no ano passado a saída de 3.600 colaboradores e o encerramento de perto de 30% das agências no país.