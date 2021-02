O antigo presidente dos Estados Unidos da América Barack Obama e o cantor Bruce Springsteen juntaram-se para um novo podcast na plataforma de streaming Spotify.

Em 'Renegades: Born in the USA', a dupla aborda vários temas, desde a paternidade às questões raciais do país. A série tem um total de oito episódios, com uma média de 45 minutos de duração, estando os dois primeiros já disponíveis na plataforma.

No episódio de estreia, Obama revelou que, "ao longo dos anos", que partilha de "uma sensibilidade comum: sobre o trabalho, sobre a família e sobre a América" com Sprigsteen. "À nossa maneira, eu e o Bruce temos estado em viajens paralelas a tentar compreender este país que tanto nos deu a ambos", afirmou.