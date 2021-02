Este não é um exercício de engenharia, é uma convicção. Também não é uma tese de condicionamento das correntes, é o reconhecimento de benefícios práticos. Não é sequer uma reminiscência de letras de Pedro Abrunhosa, mas é certamente uma nova música que ganha com o ritmo.

Falamos de saúde e, sem eufemismos nem outras figuras de estilo, para afirmar que, apesar de todas as adversidades, o sistema de saúde está a responder ao impacto terrível da covid-19 e a aprender lições muito importantes não apenas para a sua resiliência, mas também para a sustentabilidade.

O SNS, a começar pelos seus profissionais, teve um desempenho notável nestes duríssimos 11 meses, mesmo sabendo que a situação de partida era deficitária em termos de recursos humanos, infraestruturais e tecnológicos (vejam-se os sucessivos relatórios do INE por ocasião do Dia Mundial da Saúde ou o “Health at a Glance” da OCDE).

Os reforços orçamentais dos anos mais recentes ainda não permitiram compensar as diferenças em termos de investimentos em prevenção, de oferta de cuidados continuados e paliativos, de acesso à inovação, etc.

A pandemia deve ter esse efeito muito direto: a saúde ser assumida como prioridade, em Portugal e na Europa. A outra lição é que os recursos em saúde são escassos e preciosos, e todos ganhamos se houver uma abordagem que assuma o sistema de saúde nas suas diferentes abordagens e potencial de articulação.

Os problemas da saúde dos cidadãos merecem que se recorra ao conceito de inteligência colaborativa, a tal ideia de construir pontes entre diferentes agentes, autónomos, para atingir melhores soluções.

No caso do sistema português de saúde, temos uma oferta privada cada vez mais completa e diferenciada que dá resposta a 4,5 milhões de portugueses que têm uma segunda cobertura e a outros cidadãos, quer os que acedem diretamente, quer aqueles que acorrem por via da contratualização com o SNS (nomeadamente na recuperação das listas de espera cirúrgicas).

O número crescente de portugueses que encontra nos hospitais privados a resolução dos seus problemas de saúde decorre da dinâmica de alargamento dos seguros de saúde a um universo de cerca de 3 milhões de pessoas. Há mais um milhão e meio de portugueses que têm cobertura dos (ditos) subsistemas públicos de saúde, dos quais cerca de 1,2 milhões são beneficiários da ADSE.

No caso dos seguros de saúde, prestadores privados e seguradoras têm sabido construir as tais pontes para ultrapassar a natural tensão de responsabilidades distintas e reciprocamente exigentes, e o aumento do mercado reflete a valorização que é feita destes produtos e serviços.

Também no caso da ADSE, o tempo tem sido de estabelecer pontes. Com uma tutela assumidamente de defesa da administração pública (e também da modernização do Estado, diga-se), a ADSE tem evoluído e prepara-se para apresentar a revisão do regime convencionado que se espera há dois anos. Registamos como muito positivo que a ADSE assuma os prestadores de cuidados de saúde como parceiros (somos verdadeiramente a oferta da ADSE aos seus beneficiários), e a APHP, como representante dos hospitais privados, releva o espírito de diálogo e as orientações assumidas em relação à neutralidade, transparência e sustentabilidade. Que as novas tabelas de preços e regras possam constituir um instrumento de estabilidade, quer na relação institucional e operacional, quer na oferta adequada para os beneficiários da ADSE em todo o seu ciclo de vida e diferentes situações de doença (estou certo de que Beveridge subscreveria esta frase!).

Esta fase de luta comum contra a pandemia terá servido para derrubar muros, para derrotar uma perspetiva de trincheira, estéril e perigosa no setor da saúde. Público e privado têm organizações e missões distintas, mas é um erro pensar que são antagónicas, e pior do que esse erro é a tentação de construir muros que impeçam que mais portugueses possam beneficiar, de forma eficiente, dos recursos existentes. Em Portugal precisamos de mais saúde, de mais investimento em saúde, de mais profissionais de saúde, de mais organização.

A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) comemora em julho os seus 50 anos. Neste período, tudo mudou, em Portugal e no mundo, na saúde e na hospitalização privada. Hoje somos um país democrático, com um sistema de saúde que tem dado provas, mas que precisa de ser robustecido e com uma hospitalização mais abrangente e diferenciada. Se me perguntarem como gostaria de comemorar estes 50 anos, diria que o ideal seria construir uma ponte.

Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP)