O tédio dos percevejos

Enquanto comparamos confinamentos, agora que estamos quase a cumprir um ano sobre o início do primeiro, percebemos que o tédio nos tem assassinado por dentro pela mera habituação, e as piores mortes são aquelas provocadas pelas toxinas mais insignificantes.

Quantos amigos perderemos ao longo da tortura aflitiva desta solidão imposta, obrigatória, assinada por decreto? Uma pergunta à qual não sou capaz de responder. O cansaço da resistência mata a vontade. Enquanto comparamos confinamentos, agora que estamos quase a cumprir um ano sobre o início do primeiro, percebemos que o tédio nos tem assassinado por dentro pela mera habituação, e as piores mortes são aquelas provocadas pelas toxinas mais insignificantes. “Dos tubarões fugi eu/ Os tigres matei-os eu/ Devorado fui eu/ Pelos percevejos”, escreveu Bertolt Brecht. Pondo de parte os amigos que partiram para sempre e ficam à nossa espera nesse prado verde pintado de miosótis que se chama nostalgia, outros há que desapareceram no silêncio. O telefone não toca. O mail não anuncia nova mensagem. Caímos na letargia de ganharmos o hábito de pensarmos neles como seres distantes que deixámos simplesmente de encontrar com frequência.

