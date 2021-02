Tiger Woods, que esta terça-feira sofreu um acidente de viação, foi submetido a uma "longa" cirurgia devido a lesões no pé, tornozelo e tíbia da perna direita. O golfista norte-americano encontra-se “acordado” e a recuperar no hospital.

"(Woods) passou por uma longa cirurgia na perna direita e no tornozelo depois de ser levado para o hospital", revelou a equipa do golfista, num comunicado partilhado no Twitter.

Na mesma nota, o diretor médico do Harbor-UCLA Medical Center e o diretor Executivo Interino, Anish Mahajan, explicam que Tiger Woods "sofreu grandes lesões ortopédicas que foram tratadas durante uma cirurgia de emergência por especialistas em trauma ortopédico".

O golfista está "acordado, recetivo e a recuperar no hospital".

Recorde-se que Woods sofreu um grave acidente perto de Los Angeles, nos EUA. O golfista seguia sozinho no automóvel, que se despistou e capotou de seguida.