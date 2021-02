Dois dias depois de anunciar o seu regresso à RTP, com uma nova série de documentários que deverá ser emitida daqui a poucos meses pela televisão pública, o antigo jornalista Luís Osório foi alvo de uma sátira impiedosa por parte de Ricardo Araújo Pereira no último programa Isto é Gozar com Quem Trabalha, transmitido pela SIC no passado domingo à noite.

Na origem da sátira esteve uma entrevista conduzida por Osório à ministra da Cultura, Graça Fonseca, para um podcast do Partido Socialista. Num momento insólito de televisão, Araújo Pereira colocou em cima da secretária um par de botas, chamando em seguida a sua cadela, Dona Custódia, uma buldogue francês, para as lamber.

“Lá em casa também tenho alguém que faz este tipo de jornalismo. Reparem bem: um par de botas e, agora, Dona Custódia faz jornalismo”. À medida que a cadela ia lambendo as botas, o dono encorajava-a. “Isso! Tanto jornalismo. Vai ganhar o prémio Pulitzer, a Dona Custódia, não vai?”

“Tens de o processar” Mas, enquanto uns se divertiam com a rábula de Araújo Pereira, os amigos e familiares de Luís Osório reagiam com indignação.

“A partir das dez da noite, o meu telefone não parou de tocar”, revelou Osório na sua página de Facebook, onde as suas reflexões de cariz poético, filosófico e intensamente pessoal lhe valem uma legião de quase 50 mil seguidores. “Já viste? Por favor, não vejas”. Uma das pessoas que lhe telefonaram foi o filho. “Tem 19 anos e estava indignado. ‘Pai, viste o que ele disse de ti? Tens de o processar, pai’”.

O antigo jornalista – começou n’O Jornal, passou pelo Diário de Notícias e foi diretor d’A Capital, diretor adjunto do i e diretor executivo do SOL – confessa que se riu e se comoveu com as palavras do filho. “Depois pensei que não iria pensar mais sobre o tema, mas enganei-me. Tive dificuldade em adormecer. E ao acordar continuei a pensar sobre o assunto”.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.