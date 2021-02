Ascenso Simões tem sido o tema principal da opinião pública, após ter escrito um artigo no jornal Público onde defendia, entre outras coisas, a demolição do Padrão dos Descobrimentos, tomando o rumo seguido pela recente remoção dos brasões na Praça do Império. A causa? A sua ligação ao Estado Novo como “monumento do regime ditatorial”, como mais tarde explicou ao Observador, defendendo ainda o deputado socialista que “o salazarismo não morreu” e que “devia ter havido sangue” no 25 de Abril.

O artigo de opinião gerou ondas de polémica e levou vários dirigentes partidários a condenar as palavras de Simões que, em declarações ao mesmo jornal, acabou por explicar que não foi “literal” quando se referiu à necessidade de mortes no 25 de Abril, tratando-se, sim, de “cortes epistemológicos”. Sobre a demolição do Padrão dos Descobrimentos, no entanto, o deputado socialista manteve-se fiel ao seu artigo, comparando esta possibilidade ao derrube de estátuas noutras situações e à mudança do nome da Ponte Salazar para Ponte 25 de Abril.

Estas declarações surgiram ao mesmo tempo que Ascenso Simões votou contra o voto de pesar no Parlamento pela morte de Marcelino da Mata e, em declarações ao Público, defendeu que “a nossa História precisa de ser descolonizada, carece de uma limpeza dos atavismos historiográficos que foram, também, marcados pela investigação positivista”. “Não se suportará uma história anacrónica, mas é insuportável uma história falsa”, frisou ainda.

Esta não é, no entanto, a primeira vez que Ascenso Simões se vê envolvido em polémica pública.

