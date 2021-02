O mês de janeiro bateu recordes de trabalho extraordinário no Serviço Nacional de Saúde, depois de 2020 já ter sido o ano com mais horas extra entre os profissionais de saúde de que há registo. Os dados agora disponíveis no Portal da Transparência do Ministério da Saúde, que o i analisou, mostram que janeiro, mês em que disparou o número de doentes com covid-19 internados nos hospitais e em que houve também mais situações de baixa e isolamento profilático de profissionais, obrigou a mais de 2,3 milhões de horas extras nos hospitais, no conjunto de todas as profissões. Habitualmente são os médicos que fazem mais horas extra, mas a discriminação por grupo profissional ainda não está disponível. Mesmo em 2020, nunca tinha havido um mês com tanto trabalho suplementar no SNS.

Para as ordens dos Enfermeiros e dos Médicos, o aumento do recurso a trabalho extraordinário era expetável face à dimensão que assumiu a pressão nos hospitais, onde chegou a haver perto de 7 mil doentes hospitalizados com covid-19, e os relatos de maior sobrecarga dos profissionais chegam sobretudo da linha da frente da resposta à pandemia. Consideram que agora que começa a haver mais alívio nos hospitais, é necessário avaliar o impacto físico e psicológico nos profissionais e programar a retoma de atividade com períodos de descanso e reforço das equipas.

“A quarta vaga, e esperando que não venha uma quarta vaga de covid-19, será a da saúde mental”, diz ao i Ana Rita Cavaco, bastonária dos enfermeiros, que recorda que já antes da pandemia a ordem tinha alertado para a necessidade de reforçar os rácios de enfermagem no SNS, abaixo das recomendações internacionais.

