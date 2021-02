Por que razão não aceitamos a ajuda do Porto?

Não consigo perceber como tantos estão a pedir já o regresso às aulas presenciais, quando se sabe que os mais novos são os maiores difusores das novas estirpes.

Não sou especialista e estou farto até aos cabelos do confinamento. Parece que temos a vida suspensa à espera que surja a boa nova de que podemos voltar à normalidade de abraçar e beijar quem gostamos. De marcar almoços prolongados, jantares a entrarem pela noite dentro, de ir à discoteca até o sol nascer, de ir ao cinema ou ao teatro ou de poder cortar o cabelo para fazer desaparecer a palha de aço... enfim, de ser livre. Como eu, há milhões a pensar o mesmo mas, olhando para o que se passa no mundo, devemos ter toda a paciência para não estarmos com a mesma lengalenga daqui a uns meses. E, por isso, não consigo perceber como tantos estão a pedir já o regresso às aulas presenciais, quando se sabe que os mais novos são os maiores difusores das novas estirpes. Percebo que o ensino primário não acarrete tantos perigos e que será bom para todos que as crianças possam voltar a brincar umas com as outras mas, quando falamos de adolescentes, a conversa devia ser outra completamente diferente. Olhando para o resto do mundo, as notícias são pouco encorajadoras.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.