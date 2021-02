Tiger Woods deu entrada num hospital de Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia, após ter estado envolvido num acidente de automóvel, segundo já confirmaram as autoridades locais através de uma publicação no Twitter.

O acidente aconteceu às 7h12 locais (15h12 em Portugal Continental) quando "o veículo seguia na direção norte, para Hawthorne Boulevard, na Blackhorse Road, quando colidiu". "O veículo sofreu graves danos", refere ainda a fonte, que informa que não houve qualquer outro automóvel envolvido no acidente.

"O condutor e único ocupante foi identificado como o golfista da PGA, Eldrick 'Tiger' Woods. O sr. Woods foi retirado dos destroços com um desencarcerador pelos bombeiros e paramédicos de Los Angeles County, e depois transportado de ambulância para um hospital local para observação das leões", conclui a fonte.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w