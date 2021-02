A seleção feminina de futebol bateu a Escócia por uma bola a zero e acabou a fase de grupos do 'qualifying' no segundo lugar, a seguir à Finlândia, que ganha acesso direto ao Europeu de Futebol de 2022. Portugal foi precisamente derrotado pela Finlândia no jogo anterior, o que relegou a seleção das quinas ao segundo lugar da tabela, obrigando a disputar um play-off em abril, que decidirá se joga ou não no Europeu.

Portugal bateu a Escócia por duas bolas a zero, com golos de Ana Capeta, aos 27 minutos, e Fátima Pinto, já em tempo de compensação. O encontro realizou-se no Chipre, devido às limitações nas viagens entre Portugal e o Reino Unido.

Portugal, ainda assim, falhou o objetivo de vencer por nove golos de vantagem, que colocaria a seleção automaticamente no Euro 2022. Tendo falhado esse "milagre", a seleção fica no segundo lugar do Grupo E, com 19 pontos.

O sorteio dos play-offs do Campeonato da Europa de 2022 realiza-se a 5 de março. Para além de Portugal, encontram-se nesta fase as seleções da Irlanda do Norte, Rússia e Ucrânia.