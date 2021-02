Os tripulantes de cabina do Grupo TAP vão votar o acordo de emergência assinado entre Governo, TAP e Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) entre quinta-feira, dia 25, e sexta-feira, dia 26. Neste primeiro dia, votam os trabalhadores da Portugália e, no seguinte, é a vez dos tripulantes da TAP irem às urnas.

Recorde-se que a TAP alcançou acordos de emergência com todas estruturas sindicais afetadas à empresa, mas tanto o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), como o SNPVAC, adiaram as assembleias gerais tendo em vista a ratificação destes documentos pelos respetivos associados. No caso do SPAC, a votação também decorre na sexta-feira, dia 26.

Em resposta, a TAP anunciou que, em caso de chumbo, não vai regressar à mesa das negociações, posição confirmada pelo Governo que já anunciou a entrada em vigor, no dia 1 de março, de um regime sucedâneo – que permite suspender unilateralmente as cláusulas do acordo de empresa em vigor para estas categorias profissionais –, se os acordos não forem ratificado até essa data.