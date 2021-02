O presidente da Associação do Alojamento Em Portugal (ALEP) pediu ao Governo um reforço “emergente” de apoios às micro e pequenas empresas, porque precisam de “oxigénio” para resistir à “reta final” de uma “maratona dificílima” devido à covid-19. “Aquilo que é fundamental em termos práticos, no caso do turismo e do Alojamento Local, especificamente, é reforçar a verba da linha de crédito do Turismo de Portugal, voltar a reforçar as verbas do [Programa] Apoiar que acabou, e olhar para alternativas de apoio para os empresários em nome individual, sem contabilidade organizada”, disse Eduardo Miranda.

O responsável faz um apelo: “Não deitem a perder todo o trabalho que foi feito pelo próprio Governo, todo o esforço e sacrifício pelos empresários, pelos funcionários nos últimos meses, nesta reta final da crise”, referiu

Eduardo Miranda disse que o setor precisa de “fôlego” e “oxigénio durante mais alguns meses”, para que se comece a realizar uma retoma gradual e depois os empresários, por si só, pela atividade, consigam começar a sua recuperação.

Para o presidente da ALEP não há dúvidas: “Estamos numa situação absolutamente crítica. São os últimos meses de uma maratona dificílima, onde as empresas fizeram um esforço enorme, onde o Estado fez um esforço enorme, e não podemos deixar que na reta final esse esforço seja em vão”.