O princípe Philip, de 99 anos, está a receber tratamento devido a uma infeção e deverá permanecer internado no Hospital King Edward VII, em Londres, durante "vários dias", anunciou, esta terça-feira, o Palácio de Buckingham.

O Duque de Edimburgo, marido da Rainha Isabel II, deu entrada naquele hospital há uma semana, "por precaução" após ter-se sentido mal. O príncipe está "confortável e a responder aos tratamentos", afirmou o palácio.

À Sky News, o filho mais novo dos monarcas britânicos, Edward, afirmou que o pai se estava a sentir "muito melhor". "Ele está ansioso por sair [do hospital], o que é algo muito positivo, vamos manter os dedos cruzados", afirmou. O Conde de Wessex agredeceu ainda todas as "brilhantes e amáveis mensagens" que a família tem recebido desde o internamento do Duque.

Também o príncipe herdeiro, Charles, de 72 anos, visitou o pai no sábado passado. De acordo com a imprensa britânica, a visita terá durado cerca de 30 minutos.