Portugal registou, nas últimas 24 horas, 1.032 casos do novo coronavírus e 63 vítimas mortais. Apesar de um aumento em relação ao dia de ontem, quando foram registados 549 contágios e 61 óbitos, os números desta terça-feira são inferiores aos de há uma semana: menos 470 casos e menos 48 mortes.

Com esta nova atualização do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, Portugal aproxima-se das 800 mil infeções confirmadas. No total, desde o início da doença, as autoridades já deram conta de 799.106 casos e 16.086 vítimas mortais.

Quase metade dos novos casos (493) foram registados em Lisboa e Vale do Tejo. Segue-se o Norte com 186, o Centro com 146, o Algarve com 61 e o Alentejo com 50. Na Madeira há mais 93 infetados e nos Açores mais três.

Foi também em Lisboa e Vale do Tejo que se registou mais de metade dos novos casos: foram 36 nas últimas 24 horas. No Centro ocorreram 11 mortes, no Norte nove, no Alentejo cinco e no Algarve duas. Na Madeira e nos Açores não há registo de qualquer vítima mortal.

O número de doentes internados voltou a descer, depois de dois dias a subir. Estão agora internadas 3.012 pessoas nos hospitais portugueses, menos 310 do que na véspera. Destas, 597, menos 30, estão em Unidades de Cuidados Intensivos. É preciso recuar a 2 de janeiro, quando estavam internadas 2.858 pessoas, para encontrar um valor mais baixo do que o desta terça-feira.

Os dados revelam ainda que mais 4.567 pessoas recuperam da doença, aumentado para 705.976 o total de recuperados no país. Atualmente existem 77.044 casos ativos da doença, menos 3.598 do que na véspera, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 70.767 contactos.