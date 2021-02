Segundo o Tripadvisor Traveler's Choice Best of the Best Awards for Beaches, a melhor praia do mundo é Whitehaven Beach, na Ilha de Whitsunday, na Austrália, seguindo-se a praia de Santa Maria, em Cuba e a Baia do Sancho, no Brasil.

Mas na lista de melhores do mundo consta também uma portuguesa, a praia da Falésia, em Albufeira, ocupa o 13.º lugar do ranking à frente de destinos como Bavaro Beach, na República Dominicana e da Playa Norte, no México

Sublinhe-se que a lista é elaborada com base na qualidade e quantidade de comentários e classificações de viajantes na plataforma Tripadvisor entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2020.