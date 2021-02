As restrições ao paredão de Cascais vão ser levantadas a partir das 18h desta terça-feira, na sequência da diminuição do número de contágios de covid-19, que baixaram o nível de risco do concelho.

A Câmara Municipal de Cascais, no distrito de Lisboa, anunciou o levantamento das restrições, impostas desde janeiro, através de um comunicado.

Na origem do levantamento está a diminuição do número de casos de covid-19 por 100 mil habitantes, que conduziu uma "descida de dois níveis, abandonando o nível de risco extremamente e muito elevado" para passar a fazer parte do grupo de concelhos com nível de risco elevado.

O presidente da Câmara, Carlos Carreiras, referiu que o "esforço dos cascalenses produziu resultados".

"Dado que no concelho baixámos o número de casos e, com isso, o risco para elevado, vamos fazer o levantamento das restrições", disse, acrescentando que o levantamento também recebeu o parecer positivo das autoridades de saúde e de segurança do concelho de Cascais.

Serão permitidos apenas a atividade física e o treino de desportos individuais ao ar livre, assim como todas as atividades de treino e competitivas profissionais e equiparadas, sem público e no cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde.

Vão também ser instaladas placas informativas, nos locais, com as normas de utilização dos espaços: é obrigatório o uso de máscara e o cumprimento de uma distância de dois metros, há também sentidos de circulação diferentes e não são permitidas aglomerações nem a permanência na areia.