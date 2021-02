Uma colisão entre dois automóveis e uma carroça na zona de Vilarinho da Castanheira, em Carrazeda de Ansiães, deixou, esta terça-feira, duas pessoas gravemente feridas.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança, citada pela agência Lusa, os feridos são os ocupantes da carroça. Um deles foi transportado de ambulância para o hospital de Mirandela e o outro pelo helicóptero do INEM para o hospital de Vila Real.

Na colisão ficou ainda ferido o animal que puxava a carroça.

O acidente ocorreu por volta das 08h00 e para o local foram mobilizados 15 operacionais e seis veículos dos bombeiros de Carrazeda de Ansiães, bem como de Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz.