A GNR deteve, no dia 21 de fevereiro, um homem, de 53 anos, pelo crime de desobediência no âmbito do combate à pandemia, no concelho de Salvaterra de Magos.

A força de segurança revela, em comunicado, que, no âmbito de uma ação de fiscalização tendo em vista o cumprimento das medidas implementadas pelo Estado de Emergência, os militares verificaram que o suspeito, proprietário de um estabelecimento comercial, encontrava-se a vender bebidas alcoólicas a dois clientes.

“O homem já tinha sido alertado anteriormente que, ao praticar esta conduta, estaria a incorrer no crime de desobediência”, explica a GNR.

O proprietário do estabelecimento foi detido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Benavente.

Face ao incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário e ao consumo de bebidas alcoólicas na via pública, foram ainda elaborados os respetivos autos de contraordenação aos dois clientes.