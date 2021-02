O ano não começa bem para as imobiliárias portuguesas: mais de 80% mostraram quebras nas transações e na procura de imóveis no mês de janeiro face ao período homólogo e mais de 70% admitem uma descida nestes indicadores. Os dados fazem parte de um inquérito da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) que não tem dúvidas do significado destes valores: “Estes números são desanimadores e retratam as consequências do confinamento que entrou em vigor a 15 de janeiro, impedindo as empresas de mediação imobiliária de desenvolver a sua atividade normalmente, por não poderem realizar visitas presenciais”.

Além deste confinamento, o impacto da pandemia já é sentido: 71% dos profissionais garante uma quebra face ao mês anterior. Percentagem que sobe para os 84,8% quando se compara a igual período de 2019.

“Se no ano passado as empresas demonstravam algum otimismo, apesar das circunstâncias, em 2021 a fadiga e as dificuldades que enfrentam é espelhada nos resultados deste barómetro”, refere, em comunicado, Luís Lima, presidente da APEMIP. “Por um lado, a quebra da procura começa a ser notória, por outro as empresas continuam impedidas de fazer visitas e de desenvolver a sua atividade, o que se reflete no seu grau de otimismo para o desemprego do presente ano”, acrescenta o responsável.

