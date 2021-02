Mais de 3 mil elementos da PSP foram vacinados até à passada quinta-feira, de acordo com dados do Ministério da Administração Interna (MAI). No entanto, a inoculação não chegou a todos e, na ótica de fonte da Organização Sindical dos Polícias (OSP/PSP), “acontece exatamente aquilo que se tem visto nas outras instituições: dá-se prioridade aos amigos e conhecidos”.

Reservar 20 mil doses de vacinas para as autoridades policiais – metade para a GNR e metade para a PSP – era a prioridade do MAI que, pela voz de Eduardo Cabrita, no passado dia 5 de fevereiro, explicou que seria dada prioridade aos elementos que se encontram mais expostos a riscos de infeção.

A vacina chegaria em primeira instância àqueles que “estão afetos a atividades operacionais, desde a vigilância de pessoas em isolamento profilático à garantia do respeito pelas regras do estado de emergência”.

Na sexta-feira, o MAI divulgou que mais de sete mil elementos da PSP e da GNR e 11 mil bombeiros receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 – este processo havia sido iniciado a 13 de fevereiro e teria a duração de quatro semanas.

“O processo de vacinação está a decorrer em todo o país. Mas em Lisboa, no domingo, havia vacinação à tarde e foi cancelada. Houve a informação de que não havia vacinas”, começa por explicar fonte da OSP/PSP ao i, revelando igualmente que “há a informação de que houve elementos mais novos vacinados primeiro que os mais velhos”.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.