Os oitavos-de-final da Liga dos Campeões continuam durante esta semana, e mais quatro duelos de titãs se avizinham na terça-feira e na quarta-feira. Após a vitória do FC Porto frente à Juventus, da goleada do PSG em Camp Nou, e das vitórias do Liverpool e do Borussia Dortmund, Atlético de Madrid e Chelsea enfrentam-se na Arena Nacional de Bucareste, na Roménia. A deslocação do palco da partida, tal como aconteceu em várias outras partidas das ligas europeias, deve-se às diferentes restrições impostas pelo combate à pandemia da covid-19.

O Atlético de Madrid “recebe” assim o Chelsea, na terça-feira, numa altura em que se encontra em dificuldades na Liga espanhola. A equipa de João Félix – que tem sido alvo de críticas, rumores e bastante atenção por parte da imprensa desportiva espanhola – foi incapaz de vencer o Levante, na quarta-feira passada, no jogo que reporia a partida em atraso dos ‘colchoneros’, relativa ao início da temporada. De seguida, no sábado, o Atlético voltou a deixar escapar os pontos, em casa, novamente frente ao Levante, desta vez acabando mesmo derrotado por duas bolas a zero. O internacional português João Félix tem sido o alvo a abater dos meios desportivos espanhóis, que perguntam mesmo se “alguém o trocou”, apontando o dedo às estatísticas: o ex-Benfica marcou um golo nas últimas 13 partidas com as cores do Atlético de Madrid.

Com estes resultados, os líderes da tabela ficam cada vez menos isolados, e começam a sentir o Real Madrid aproximar-se. Para a Liga dos Campeões, também, o histórico do Atlético não augura favoritismo, já que na fase de grupos foram apenas capazes de vencer duas partidas, empatando três e perdendo uma.

O Chelsea de Thomas Tuchel, por sua vez, leva uma série de oito jogos sem perder em todas as competições, apesar do mais recente empate com o Southampton.A partida de terça-feira será um teste de fogo, especialmente para João Félix recuperar o ritmo do início da temporada.

Manchester City “visita” Borussia Mönchengladbach Os citizens, de João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, jogam, na quarta-feira, em Budapeste, frente ao Borussia Mönchengladbach, impedidos de jogar na Alemanha pelas mesmas razões que levaram tantas outras partidas europeias a mudar de campo. A equipa lidera confortavelmente a tabela classificativa da Premier League, a 10 pontos do segundo classificado, e não parece ter tido um ritmo mais lento na fase de grupos da Liga dos Campeões, onde foi invencível, liderando o Grupo C, onde estava também o FC Porto.

O Borussia Mönchengladbach, por sua vez, teve uma passagem atribulada pela fase de grupos, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, e não está muito melhor na liga alemã, onde arrecada apenas 33 pontos, e não sabe o que é vencer há quatro jornadas.