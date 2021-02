No treino desta segunda-feira, Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto e internacional português, sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o treino dos dragões e neste momento está internado no Hospital de São João.

O incidente já foi confirmado pelo clube, ao explicar que o guarda-redes português foi "prontamente assistido com o apoio de uma viatura do INEM e transportado para o Hospital de São João, onde se encontra internado". No comunicado, os dragões adiantam que o Quintana já estava "estabilizado" quando foi levado para a hospital e garantiram que irão atualizar "a situação clínica do atleta assim que houver novidades".

Alfredo Quintana tem 32 anos e nasceu em Cuba, no entanto, tem nacionalidade portuguesa. No total, já tem 72 internacionalizações pela seleção portuguesa. O guarda-redes já faz parte da equipa do FC Porto desde 2010, onde no total realizou 431 jogos.