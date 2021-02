O concerto dos Aerosmith no Altice Arena, em Lisboa, foi novamente adiado para 2022. O espetáculo, que já tinha sido reagendado para 8 de junho de 2021, foi agora adiado para 1 de junho de 2022, devido à pandemia da covid-19.

Segundo a produtora Everything is New, os bilhetes das datas 6 de julho de 2020 e 8 de junho de 2021 mantêm-se válidos para a nova data.

A banda deixou uma mensagem aos fãs e frisa que “a saúde, a segurança e a diversão” destes são a prioridade número um do grupo, o que torna impossível avançar com o espetáculo a 8 de junho.