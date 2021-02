O robô Perserverance, da NASA, já percorre o solo marciano. O Tianwen-1, da China, vai juntar-se-lhe em maio, enquanto o satélite Hope, dos Emirados Árabes Unidos, observa a partir da órbita do planeta. A eventual chegada de humanos a Marte, talvez até a sua colonização, parece cada vez mais próxima, mas isso só aqueceu o debate. Deverá a Lua, mesmo aqui ao lado, servir como estação de serviço rumo ao planeta vermelho?

É uma questão com que as várias agências espaciais se debatem há décadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a administração de George W. Bush queria apostar na Lua, a de Barack Obama não, a posição do executivo de Donald Trump oscilou, e ainda não se conhece o que pensa Joe Biden sobre o assunto. Contudo, os apoiantes de uma viagem direta para Marte – que incluem Elon Musk, da Space X, e claramente estão na mó de cima, dada a quantidade de missões que se dirige ao planeta vermelho – argumentam que o satélite natural da Terra é um péssimo terreno de treino para Marte, e tem muito menos potencial de ser colonizado.

