Empenhados em destruir

Uma sociedade com respeito pelo passado cuida dos monumentos que lhe foram legados para os passar às gerações seguintes.

Ouvi e não queria acreditar. Um deputado do Partido Socialista que eu tinha por pessoa sensata e moderada, Ascenso Simões, defendeu a demolição do Padrão dos Descobrimentos por ser um símbolo do Estado Novo e por veicular uma visão errada da nossa História. Primeiro, pensei tratar-se de uma brincadeira, uma ironia para realçar o absurdo de uma certa corrente revisionista. Mas não: para minha surpresa, aparentemente Ascenso estaria mesmo a falar a sério. Há alguns aspetos nesta proposta, por muito absurda que nos pareça, que vale a pena analisar. O que nos diz sobre nós próprios? Para começar, é preciso que uma sociedade esteja mesmo muito insegura de si para que se sinta ameaçada por uma construção de pedra que está ali quieta e nem sequer é especialmente impositiva. Diria, em traços gerais, que uma sociedade confiante, sã e com vitalidade se preocupa em erguer os seus próprios monumentos. Uma sociedade com respeito pelo passado cuida dos monumentos que lhe foram legados para os passar às gerações seguintes.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.