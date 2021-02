O SL Benfica perdeu mais dois pontos na deslocação até à cidade de Faro, onde findou a partida, relativa à 20.ª jornada da Primeira Liga, num empate a zeros. É o segundo empate seguido na liga, e o terceiro no total.

Aos 41 minutos, aliás, o Farense conseguiu mesmo colocar o esférico dentro da baliza de Helton Leite, mas Hugo Miguel consultou o VAR e acabou por anular por posição irregular de Licá.

A pressão começava a sentir-se na partida, e Darwin Núñez mostrou a sia insatisfação aquando da substituição por Gian-Luca Waldschmidt.

Seguiu-se uma troca de momentos de perigo dos dois lados, mas sem êxito na conclusão.

A euforia do Farense, que conseguiu um valioso ponto para tentar fugir à zona de despromoção, é o desastre do Benfica, que fica da vez mais longe do primeiro lugar da tabela classificativa, colocado neste momento no quarto lugar, a 15 pontos do Sporting e com tão só um ponto de vantagem frente ao Paços de Ferreira.