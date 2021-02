A equipa do Sporting de Braga está atualmente no segundo lugar da tabela classificativa, após ter vencido o Tondela por quatro bolas a duas.

Ao intervalo, os arsenalistas venciam por três a zero, com golos de Lucas Piazon, Ricardo Horta e João Navais.

No segundo tempo, Piazon bisou, fazendo o quatro a zero para o Sporting de Braga. O Tondela, no entanto, não se deu por vencido, e reduziu a distância aos 84 minutos, com um golo de Souleymane Anne, e novamente aos 90+4 minutos, com um golo de Jaquité.

Com esta vitória, o Sporting de Braga sobe temporariamente ao segundo lugar da tabela classificativa, com dois pontos de vantagem frente ao FC Porto, que joga amanhã com o Marítimo.