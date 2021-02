Sete casos de covid-19 associados à variante do Brasil foram identificados em Portugal pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e já reportados às autoridades de saúde, anunciou este domingo o INSA.

Segundo o instituto, estes primeiros casos identificados em Portugal, através da sequenciação genómica, já tinham sido sinalizados como suspeitos pelos laboratórios UniLabs e Synlab, no âmbito da colaboração que estes mantêm com o instituto.

Recorde-se que, no passado dia 12 de janeiro, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou a identificação e circulação de uma nova variante da SARS-CoV-2 que apareceu originalmente no Brasil, no estado do Amazonas. Esta variante foi detetada no Japão, após quatro viajantes japoneses visitarem a Amazónia. De acordo com o vice-diretor de investigação da Fiocruz Amazónia, Felipe Naveca, a nova estirpe apresentava uma variedade de 12 mutações nunca ainda vistas.

A nota técnica então partilhada explicava que as amostras analisadas nos japoneses reúnem um número “incomum” de alterações genéticas, além da já conhecida proteína “spike” e que “se assemelham ao padrão observado” nas variantes encontradas no Reino Unido e na África do Sul, o que pode significar um enorme potencial de transmissão do vírus.

"Se essas mutações conferirem alguma vantagem seletiva para a transmissibilidade viral, devemos esperar um aumento da frequência dessas linhagens virais no Brasil e no mundo nos próximos meses", indicou o documento da Fiocruz.

De acordo com o texto, as mutações detetadas eram um "fenómeno recente, provavelmente ocorrido entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021", e "podem ser representantes de uma linhagem emergente no Brasil".