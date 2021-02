O Leicester City, de Brendan Rogers, foi até Birmingham bater o Aston Villa, e não deu hipótese à equipa da casa, sedimentando o segundo lugar na tabela classificativa.

James Maddison inaugurou o marcador aos 19 minutos, assistido por Harvey Barnes, e logo de seguida, aos 23 minutos, foi mesmo Barnes que fez o dois a zero para a equipa visitante.

O resultado manteve-se ao longo da primeira parte, e, no início da segunda metade, Bertrand Traore ainda reduziu a vantagem.

Seguiram-se momentos de perigo dos dois lados, mas o jogo acabaria mesmo com o Leicester a sair de Birmingham com os três pontos. O Aston Villa, por sua vez, fica em oitavo lugar, com 36 pontos, e falha a vitória pela segunda vez consecutiva.