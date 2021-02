Os epidemiologistas e peritos sobre a evolução da covid-19 em Portugal vão reunir-se esta segunda-feira no Infarmed com o Governo. De acordo com uma nota do gabinete de António Costa, o primeiro-ministro irá marcar presença por videoconferência.

O encontro tem início marcado para as 14h30 e a ministra da Saúde, Marta Temido, irá prestar declarações.

Na última reunião, o primeiro-ministro pediu consenso sobre a definição de medidas de desconfinamento. Esta reunião servirá para conhecer os dados atuais da pandemia e debater possíveis medidas para o próximo estado de emergência, que terá início em maio.

Recorde-se que Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência, avançou, ontem, que o desconfinamento deverá começar pelas escolas.