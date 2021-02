O Tottenham Hotspur de José Mourinho tem vivido um histórico de altos e baixos. Após golear o Wolfsberg por quatro a um na Liga Europa, os spurs perderam mais três pontos na Premier League frente ao West Ham, numa partida a contar para a 25.ª jornada.

A equipa da casa rapidamente se pôs em vantagem, com um golo de Michail Antonio aos 5 minutos, e, novamente, ao início do segundo tempo, Lingard fez o dois a zero para o West Ham.

Os spurs ainda conseguiram reduzir a distância aos 64 minutos, com Gareth Bale a assistir Lucas Moura, que fez o dois a um.

O resultado manteve-se, no entanto, e o Tottenham acumulou a sua quarta derrota nos últimos cinco jogos. O West Ham, por sua vez, sobe temporariamente ao quarto lugar da tabela classificativa.