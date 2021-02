Destroços de um avião comercial caíram nos subúrdios da cidade de Denver, nos Estados Unidos de América, após o avião ter de voltar ao aeroporto para uma aterragem de emergência. Não há registo de feridos.

Segundo as autoridades locais, citadas pela agência de notícias Associated Press (AP), o avião teve de voltar para o Aeroporto Internacional de Denver, após a falha de um dos motores, onde conseguiu aterrar em segurança. De acordo com a mesma fonte, não há registo de feridos a bordo ou no solo.

Uma testemunha disse que viu "uma explosão" seguida de uma "nuvem de fumo". "Enquanto estava a olhar para o avião, vi uma explosão e, em seguida, uma nuvem de fumo e alguns destroços a cair. O avião simplesmente continuou e não o vimos depois disso”, afirmou à AP.