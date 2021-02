A DGS atualizou, este sábado, o total de contágios de covid-19 em Portugal para 796.339, depois de terem sido registados 1.570 novos casos nas últimas 24 horas, menos 370 do que na véspera.

O boletim das autoridades de saúde dá ainda conta de mais 76 vítimas mortais, mais nove face ao balanço anterior, elevando para 15.897 o número de óbitos associados à doença, desde o início da pandemia.

Dos 1.570 novos contágios, 770, quase metade, foram confirmados na região de Lisboa e Vale do Tejo. O Norte soma mais 369 infeções, o Centro mais 214 casos, o Alentejo mais seis e o Algarve mais três. Os Açores e a Madeira não registaram qualquer novo caso nas últimas 24 horas.

Quanto à distribuição geográfica dos óbitos, 36 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 18 no Norte, 13 no Centro, seis no Alentejo e três no Algarve.

O número de doentes internados volta a registar uma quebra, pelo quinto dia consecutivo, estando hospitalizadas 3.284 pessoas, menos 300 do que na véspera. Nos cuidados intensivos, encontram-se 656 infetados, um decréscimo de 13 doentes face aos dados de ontem.

Os dados revelam ainda que mais 5.050 pessoas recuperam da doença, aumentado para 696.916 o total de recuperados.

Atualmente existem 83.526 casos ativos da doença, menos 3.556 do que na véspera, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 92.314 contactos, menos 7.968.