O pequeno Kentrell Jr. tem pouco mais de um mês, mas o avô não perdeu tempo e deu-lhe um verdadeiro presente de luxo. Floyd Mayweather decidiu oferecer ao recém-nascido um Rolex Oyster Perpetual Datejust, que custa cerca de 35 mil euros, personalizado com vários diamantes incrustados.

“O avô do KJ deu-lhe o seu primeiro Rolex”, escreveu a filha do ex-pugilista e mãe do bebé, Yaya Mayweather, na legenda de uma fotografia partilhada no Instagram.

Contudo, alguns utilizadores mostraram-se indignados. “Ele ainda nem consegue levantar o braço. A sério?", escreveu um internauta no Twitter. "A tornar outra criança materialista", escreveu outro.

De realçar que Floyd Mayweather é fã e colecionador de relógios. O ex-pugilista tem cerca de 41 relógios, avaliados em milhões de euros.

Kentrell Jr é fruto do relacionamento de Yaya Mayweather, com o rapper NBA Youngboy.