A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta sexta-feira, fora de flagrante delito, um homem, de 31 anos, pela prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e roubo.

A autoridade revela que, ao final da tarde de ontem, quinta-feira, o arguido, munido de uma faca ponta e mola, surpreendeu a vítima, uma idosa com 85 anos, no interior da habitação desta, em Macieira, Lousada, tendo-lhe espetado a faca na região do pescoço.

Depois, apoderou-se da carteira da vítima, abandonando-a no local em agonia.

“Ciente da gravidade dos factos cometidos, o arguido, que se encontra em liberdade condicional desde setembro de 2020 no âmbito do cumprimento de uma pena de 14 anos prisão a que foi condenado pela prática de um homicídio em 2008, fugiu para Valença do Minho com intenção de abandonar o país. Não obstante a fuga encetada, o arguido foi localizado ao inicio da manhã, numa unidade hoteleira daquela localidade, por Inspetores da PJ”, informa a mesma nota.

O detido, cidadão português, desempregado, vai ser presente à Autoridade Judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.