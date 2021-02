O São Luiz Teatro Municipal apresenta um programa familiar que transportará as crianças ao universo imaginário de João Gomes Abreu e Bernardo P.Carvalho.

É já a partir deste fim de semana (20,21,27 e 28 de fevereiro), que será transmitido no online Os Figos São Para Quem Passa, de Marta Bernardes. O espetáculo consiste na leitura encenada do livro de João Gomes Abreu e Bernardo P. Carvalho, editado pela Planeta Tangerina, que conta a história de um urso que, “no princípio do mundo, no tempo em que todos caminhavam sem levar nada consigo”, resolve esperar, sem arredar pé, que os frutos de uma figueira fiquem maduros e prontos para serem comidos. O setor cultural agradece, as crianças viajam e os pais descansam.

“O urso observa os ramos, mas apercebe-se de que na figueira, escondido entre a folhagem, há apenas um figo ainda um pouco verde. ‘Quanto tempo levará este figo a ficar doce?’, pergunta-se o urso. ‘Talvez um dia?’ E, muito confiante, senta-se, esperando pelo seu figo maduro. Mas à volta da figueira esperam-no muitas peripécias… Porque, para quem serão os figos afinal? Para quem passa? Para quem os guarda? Para os mais fortes? Para os mais rápidos? Ou para quem tem mais fome?”, pode ler-se na contra capa do livro, com suspense e humor q.b. que vai agarrar os ‘leitores’, mesmo aqueles que não gostam de figos…