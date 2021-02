A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 51 anos, pela presumível autoria de crimes de violação e abuso sexual de menor, ocorridos desde 2014, na cidade do Porto.

Em comunicado, esta sexta-feira, a autoridade revela que o arguido se aproveitou do ascendente que tinha sobre a menor, fruto da relação de parentesco existente, e do facto de passar largos períodos sozinho com a vítima. Por outro lado, o homem coagia a vítima por meio de violência física e ameaças verbais, que a foram inibindo de fazer a denúncia dos abusos.

“Comunicados os factos à Polícia Judiciária, foram de imediato desenvolvidas diligências que permitiram recolher indícios seguros da prática dos referidos crimes e respetiva autoria”, informa a PJ.

O detido, operário da construção civil desempregado, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.