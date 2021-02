Todas as pessoas que são de nacionalidade portuguesa ou cidadãos estrangeiros com residência em Portugal vão ser contactados pela TAP para utilizarem o voo humanitário, no dia 27 de fevereiro, para regressarem a Portugal, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Para os passageiros poderem embarcar neste voo humanitário, têm de apresentar um comprovativo de realização de teste laboratorial (RT-PCR) para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas últimas 72 horas antes do embarque, expecto as crianças que não tenham até dois anos, de acordo com a legislação em vigor - Despacho n.º 1689-C/2021, de 12 de fevereiro.

Quando chegarem a Portugal, estes cidadãos terão de cumprir um período de isolamento profilático de 14 dias, nas suas casas ou num local indicado pelas autoridades de saúde portuguesas.

Recorde-se que na quarta-feira passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, anunciou o repatriamento dos cidadãos que estão no Brasil e precisam de voltar ao país.

É de realçar que o Governo cancelou todos os voos de e para o Brasil entre os dias 29 de janeiro e 14 de fevereiro, sendo esta medida necessária para o controlo da pandemia de covid-19 em Portugal.