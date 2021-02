É da geração que se bateu pelo reforço da medicina pré-hospitalar em Portugal – médicos para quem a medicina de catástrofe foi, ao longo dos anos, território de ajuda humanitária lá fora e agora se torna a imagem do que o país viveu na terceira vaga da covid-19: multivítimas, limite de recursos, necessidade de antever cenários e coordenação. Vítor Almeida formou-se em Medicina em Hanôver, para onde a família emigrou, e regressou a Portugal nos anos 90 para fazer a especialidade. Foram duas: medicina geral e familiar e anestesiologia.

Voltou às origens, a uma aldeia de Arganil onde a população ergueu postes com pentagramas para se proteger do mal pandémico, tradições ancestrais que perduram e, mesmo para quem não acredita, reforçam o sentido de comunidade. É médico no Hospital de Viseu e, no último mês, foi responsável pelo hospital de campanha que funcionou até esta semana na envolvente tranquila do Parque do Fontelo. De fora, nestes últimos dias, só as batas atrás dos vidros denunciam o pavilhão desportivo transformado em enfermaria por onde passaram 80 doentes, uma experiência que, ali como noutros pontos do país, acredita que confirmou que as estruturas de retaguarda podem, com segurança, libertar camas dos hospitais para doentes graves, covid e não covid, que voltaram a ficar para trás.

Presidente do colégio da competência de emergência médica, que ajudou a criar, é nas saídas na VMER – os carros de emergência médica do INEM – que diz encontrar o país real, que não entra na “bolha” dos hospitais. É membro do gabinete de crise da Ordem dos Médicos e traz à análise que fazem regulamente da pandemia no país o olhar do interior. Imagens que marcam: as famílias inteiras que se infetaram no Natal, os idosos que morrem sozinhos sem se queixarem. Defende que é preciso tirar lições e que o tempo é mesmo de “limpar as armas”: criar estruturas de coordenação nacionais e regionais na área da emergência e também da resposta hospitalar, e pensar o desconfinamento com medidas que não sejam cegas às diferentes realidades do país. E, sobretudo, comando e liderança fortes, defende. Acredita que foi isso que fez a diferença na Alemanha onde cresceu.

Há uma visão diferente da pandemia quando se está aqui em Viseu?

Desde o início, o gabinete de crise da Ordem dos Médicos defendeu que era preciso uma visão regional, e isso é muito evidente. Quando se avançou para medidas por concelho, a visão que defendemos foi que era preciso atuar por regiões, e não por concelhos. Temos municípios com 5 mil, 6 mil, 7 mil habitantes que têm uma ligação económica muito forte com o concelho vizinho, as pessoas andam de um lado para o outro. Muitas das pessoas que vivem nos concelhos à volta trabalham em Viseu.

Esta ligação regional tem impacto na propagação do vírus. E, ao mesmo tempo, em concelhos mais pequenos facilmente se chegava a um patamar em que se apertavam medidas com um forte impacto socioeconómico em territórios já mais frágeis. Por exemplo, na Pampilhosa da Serra, bastava naquela primeira fase haver 12 casos num lar para ficarem com medidas mais apertadas, mesmo estando-se numa zona serrana, onde as pessoas andam ao ar livre. A medida era a mesma que em Lisboa.

Tivemos uma terceira vaga muito maior, mais uniforme. Sentiram no terreno o efeito do Natal?

Claramente. Em Lisboa terá havido a influência, já numa fase mais tardia, das novas variantes, mas o que leva a epidemia a varrer o país é o Natal. Foi o único evento que mobilizou os portugueses de norte a sul. No gabinete de crise da ordem alertámos para isso: houve falhas de comunicação e decisão da estrutura governamental, que devia ter tido a mesma atitude que tiveram os alemães, que foi definir claramente as regras para que as pessoas não se reunissem. Tivemos um alívio de medidas e o resultado está à vista: esse alívio fez com que as pessoas baixassem a guarda de uma forma fatal. Vimos famílias inteiras infetadas.

