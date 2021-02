Alcino está à porta de casa. Parecia ter ouvido alguém bater. Ao lado tem a oficina e casa de pneus, de portas abertas mas parada, como quase tudo na vila, e não passa mesmo ninguém. Desde que veio a pandemia deixou de ir ao café, que bebe agora em casa, mas compra o jornal todos os dias para estar a par. E emociona-se quando se pergunta pelo vírus que em janeiro colocou o concelho entre os municípios no topo da lista, a certa altura com mais de 6 mil casos por 100 mil habitantes. “Lá estava Aguiar da Beira. Não tínhamos tido quase nada e foi assim. O povo não se convence”, diz.

A apontar para o horizonte traça o caminho do vírus entre o que “tinha de ser” e os descuidos de alguns: no final do ano já andava nos lares, depois continuou e também lhe bateu à porta, o filho ficou de quarentena. Ele não apanhou. “As pessoas não têm cuidado. Houve aí uma freguesia em que andaram nas janeiras, ficaram todos em casa”, descreve.

O pior já passou e agora é “andar para a frente”, e isso mostram também os dados publicados regularmente pela autarquia. Desde 1 de janeiro somaram-se 609 casos e 46 mortes, o que, num concelho com a população estimada em 4600 habitantes, significa 12% dos habitantes infetados em mês e meio, quando até ao final de 2020 se contabilizavam 191 casos acumulados, a maioria já no mês de dezembro. Segundo a informação disponibilizada regularmente pela DGS, foi mesmo o concelho com maior percentagem de população infetada nesta terceira vaga que, ao contrário da primeira, não poupou o interior. Estimando o número de casos a partir das incidências divulgadas pela DGS, em segundo lugar surge Castelo de Vide, com 10% da população em janeiro, e depois Penedono e Cuba, perto dos 10%.

No centro da vila de Aguiar da Beira, Elvira Paquete tem uma ervanária e confirma que foi muita gente, sobretudo nos lares, mas também fora. Na esquina da rua há o centro de análises e “chegou a haver fila”, recorda. Quanto às explicações, não acredita que tenham sido mais descuidados que outros. “As pessoas até têm tido cuidado. Eu passei o Natal sozinha e, pelo menos da minha parte, ninguém veio cá. Não tivemos Ano Novo, e Páscoa, certamente, também já não vamos ter”, diz. E agora que a situação está mais calma, sublinha que, no meio da tempestade, a população soube ajudar-se e essa é uma vantagem de um meio pequeno. “Até a carteira levou algumas vezes medicamentos ou chás a quem precisava”, conta. Pela internet foi-se dando ânimo aos infetados e a ajuda que era preciso.

António Silva, de 76 anos, natural de Aguiar da Beira e residente na vila, enche os garrafões com a água da fonte, imune à chuva que insiste em trazer de volta o tempo cerrado de inverno depois de um fim de semana de sol e temperaturas mais amenas. Olhando bem para o que se passou, tem uma convicção: “Há coisas inexplicáveis”. Nesta família, o neto de quatro anos foi o único com teste positivo, depois de uma professora ter acusado o vírus. “Nem o irmão apanhou, nem os pais, nem nós. É mesmo assim. Por mais incrível que pareça, houve casas em que o filho teve e os pais não tiveram. Isto depende do organismo da pessoa, estou convencido”, sublinha.

