A clique do Bairro Alto que quer o regresso da censura

Escândalo, disseram alguns. Mas agora tem de haver pensamento único? Pode falar-se nos lóbis judeus, do futebol, na maçonaria, no Opus Dei e por aí fora e não se pode falar no lóbi gay? Que parvoíce é esta?

Não há volta a dar: o radicalismo tomou conta do quotidiano luso e qualquer matéria serve para colocar de um lado os bons e do outro os maus. Desta forma, o histerismo ganha espaço e parece que estamos numa batalha permanente. Dois exemplos: o célebre artigo – escrito há dez anos – de João Caupers, então professor universitário e hoje presidente do Tribunal Constitucional.

“Uma coisa é a tolerância para com as minorias e outra, bem diferente, a promoção das respetivas ideias: os homossexuais não são nenhuma vanguarda iluminada, nenhuma elite. Não estão destinados a crescer e expandir-se até os heterossexuais serem, eles próprios, uma minoria. (...) a verdade – que o lobby gay gosta de ignorar – é que os homossexuais não passam de uma inexpressiva minoria, cuja voz é enorme e despropositadamente ampliada pelos média”, escreveu então João Caupers, texto agora noticiado no DN.

Escândalo, disseram alguns. Mas agora tem de haver pensamento único? Pode falar-se nos lóbis judeus, do futebol, na maçonaria, no Opus Dei e por aí fora e não se pode falar no lóbi gay? Que parvoíce é esta?

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.