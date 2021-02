Benfica e Arsenal enfrentaram-se no Estádio Olímpico de Roma, após ter sido impossível realizar o jogo para a primeira mão dos 16-avos de final da Liga Europa em Lisboa, devido às restrições impostas no país devido à covid-19.

O jogo manteve-se morno durante a primeira parte, com a primeira grande oportunidade do Benfica a chegar só nos últimos instantes antes do intervalo.

Na segunda metade, no entanto, Smith Rowe fez falta dentro da área encarnada e cedeu grande penalidade, que Pizzi bateu, aos 55 minutos, e fez o um a zero para a equipa "da casa".

Pouco durou, no entanto, a felicidade do Benfica. Aos 57 minutos, Saka recebeu o cruzamento de Cedric e restaurou a igualdade no marcador, num golo que ainda mereceu a validação do VAR.

O resultado manteve-se, e fica tudo em aberto para a segunda mão dos '16-avos', a 25 de fevereiro.

Outros jogos

Nas restantes partidas da primeira mão dos 16-avos de final da Liga Europa, destaca-se a derrota do Nápoles frente ao Granada por duas bolas a zero e o empate a três bolas entre o Molde e o Hoffenheim.

Já o Ajax venceu o Lille por duas bolas a uma, tendo marcado o golo da vitória nos últimos instantes da partida, tal como aconteceu com os Rangers, que venceram por quatro bolas a três o Royal Antwerp, com um golo de Borna Barisic aos 90 minutos, na sequência de uma grande penalidade que viu a expulsão de Seck, devido a uma mão na bola, que lhe valeu o segundo cartão amarelo na partida.