O Braga jogou nesta quinta-feira contra uma cara conhecida. Paulo Fonseca sentou-se no banco dos visitantes, mas conhece bem a Pedreira. A história com o clube, no entanto, não impediu a Roma de sair vitoriosa da primeira mão dos '16-avos' da Liga Europa.

A Roma inaugurou o marcador logo aos 5 minutos, com um golo de Edin Dzeko, e o resultado manteve-se assim durante a maior parte da partida.

O resto do jogo foi equilibrado, com momentos de perigo dos dois lados, e o momento mais tenso da noite chegou aos 54 minutos, quando Ricardo Esgaio viu o segundo cartão amarelo na partida, e acabou expulso.

Aos 59 minutos, a Roma fez o segundo golo da noite, mas Mkhitaryan estava em posição irregular, confirmou o VAR, e o golo acabou anulado.

Mas aos 86 minutos, em posição regular, Borja Mayoral fez o dois a zero para a Roma, e sentenciou o fim da partida.

Com este resultado, o Braga fica em desvantagem para a visita a Roma, marcada para 25 de fevereiro.



Outros jogos

Nos restantes jogos da primeira mão dos 16-avos de final da Liga Europa, destaca-se o empate do Dínamo de Kiev com o Club Brugge a uma bola, bem como a renhida partida entre Young Boys e Bayer Leverkusen, que viu a equipa da casa marcar o golo da vitória a escassos minutos do fim, com um bis de Siebatcheu, com o resultado final em 4-3.

O Manchester United, por sua vez, goleou o Real Sociedad por quatro bolas a zero, com um bis de Bruno Fernandes. O Tottenham Hotspur, de José Mourinho, também finalizou quatro golos frente ao Wolfsberger, ficando o resultado em 1-4.

Destaca-se também, pela negativa, o Leicester City, que não conseguiu inaugurar o marcador frente ao Slavia Prague, e acabou num empate a zeros. O AC Milan, por sua vez, empatou com o FC Crvena Zvezda, com os sérvios a marcar o golo do empate aos 90+3 minutos.