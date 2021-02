A Noruega anunciou hoje a suspensão de programas de cooperação mantidos com várias instituições públicas de Myanmar (antiga Birmânia), na sequência do golpe de Estado militar ocorrido no território birmanês no início de fevereiro.

Para o ano em curso, o país nórdico tinha previsto um montante de 66,5 milhões de coroas norueguesas (cerca 6,5 milhões de euros) para ajudar a reforçar as competências das instituições públicas birmanesas em áreas como as energias renováveis, clima e ambiente, e a proteção dos oceanos.

"O golpe de Estado de 01 de fevereiro alterou as condições para o compromisso norueguês em Myanmar e constituiu um cenário para a suspensão por parte da Noruega dos programas de cooperação técnica entre as instituições estatais norueguesas e birmanesas", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Noruega num comunicado.

A diplomacia norueguesa esclareceu, porém, que a ajuda pública direcionada para a população birmanesa, fornecida através de agências do sistema das Nações Unidas e de várias organizações não-governamentais (ONG), será mantida, sem sofrer alterações.

As verbas suspensas incidem sobretudo nas ajudas de custos atribuídas a peritos noruegueses envolvidos em programas de cooperação no território birmanês, tendo um menor impacto nos pagamentos financeiros canalizados para as instituições birmanesas.